Çin-Rusya İlişkileri İstikrarlı Ve Önemli

ÇİN-RUSYA İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİ

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing’de Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi. Salı günü gerçekleşen görüşmede Xi, günümüzün dinamik ve çalkantılı ortamında, Çin-Rusya ilişkilerinin büyük ülkeler arasında en istikrarlı, olgun ve stratejik açıdan en önemli ilişkilerden biri olarak öne çıktığını belirtti. Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli olarak üst düzeyde gelişimini teşvik etmenin, her iki halkın temel çıkarlarına katkıda bulunmakla kalmayıp dünya barışına da istikrar getireceğini vurguladı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE VURGULAR

Xi Jinping, “Mayıs ayında Rusya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdim ve Sovyetler Birliği’nin Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda elde ettiği zaferin 80. yıl dönümü kutlamalarına katıldım” ifadesini kullandı. Gelecek hafta ise Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıl dönümü için büyük bir etkinlik düzenleyeceklerini belirtti. İki ülkenin de 2. Dünya Savaşı’nda önemli fedakarlıklar gösterdiğini hatırlatan Xi, Çin’in Asya’daki ve Sovyetler Birliği’nin Avrupa’daki ana savaş alanlarında büyük katkılarda bulunduğunu ifade etti.