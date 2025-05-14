Çin, Rusya-Ukrayna Görüşmeleri İçin Koşul Önerdi

ÇİN’DEN GÖRÜŞMELER İÇİN KOŞUL ÖNERİSİ

Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan görüşmeler için gerekli olan koşulların oluşturulması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna görüşmelerine dair bir soruyu yanıtladı.

ÇİN’İN BARISÇIL ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Sözcü Lin, “Şunu vurgulamak isterim ki; Çin, Rusya-Ukrayna çatışmasının patlak verdiği ilk günden bu yana barışçıl görüşmeleri teşvik etmekte ısrar ederek, krizin diyalog yoluyla çözülmesini destekliyor. Tüm tarafların Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmeleri yeniden başlatmaları için elverişli koşullar yaratması gerektiğinin altını çiziyor. Çin’in bu duruşu hep tutarlı ve net olarak sürmektedir” şeklinde ifade etti.