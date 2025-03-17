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Çin Sabit Varlık Yatırımları Yüzde 4,1 Arttı

YILIN İLK İKİ AYINDA YATIRIM ARTIKLARI

ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme aracılığıyla aktarıyor: Çin’in sabit varlık yatırımları, bu yılın ocak ve şubat döneminde yıllık bazda yüzde 4,1 artış gösterdi. Bu artış, 2024 yılındaki genel büyüme oranını 0,9 yüzde puan yukarı taşıyor.

TOPLAM YATIRIM MİKTARI

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından verilen bilgilere göre, bu yılın ilk iki ayında sabit varlık yatırımlarının toplam tutarı 5,2619 trilyon yuan (yaklaşık 734 milyar ABD doları) olarak kaydedildi. Bu veriler, ülkenin ekonomik durumu hakkında önemli bilgiler sunuyor.

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