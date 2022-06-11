Çin: Savaş başlatmaktan çekinmeyiz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın Tayvan ile ilgili açıklamasına Çin’den sert tepki geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen ay yaptığı açıklamada Pekin’in saldırısı durumunda ABD’nin Tayvan’a askeri destek sağlayacağını söylemişti

Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe’nin ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’e, “Tayvan bağımsızlığını ilan ederse Pekin bedeli ne olursa olsun savaş başlatmaktan çekinmez” dediği iddia edildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Singapur’da düzenlenen Shangri-La Diyalog güvenlik zirvesinde Çin-Tayvan gerilimi gündeme geldi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bir açıklama ile Çin’ “istikrarsızlaştırıcı eylemlerden uzak durma” yönünde uyarırken Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Çin’in “bağımsızılık” iddialarını “absürt” olarak niteleyerek destek için ABD’ye teşekkür etti. Tayvan Dışişleri Sözcüsü Joanne Ou, “Tayvan hiçbir zaman Çin hükûmetinin yetki alanında olmadı.” Dedi.

Çin ve Tayvan arasında gerilim özellikle Çin uçaklarının Tayvan hava savunma tanıma bölgesine (ADIZ) girmeye başlamasıyla attı.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen ay yaptığı açıklamada Pekin’in saldırısı durumunda ABD’nin Tayvan’a askeri destek sağlayacağını söylemişti.