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Çin Seyahat Sayısı Artıyor, Gelir Yükseliyor

ÇİN TURİZM SEKTÖRÜ BÜYÜME GÖSTERİYOR

Çin’in turizm sektörü 2025 Ejderha Teknesi Festivali (Duanwu Festivali) tatilinde önemli bir büyüme sergiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın son verilerine göre, yurtiçi seyahat sayısı geçen yıla göre yüzde 5,7 artarak 119 milyon kişiye ulaştı.

ARTAN GELİRLER

Aynı dönemde, turizm geliri de yüzde 5,9 oranında bir artış göstererek 42,73 milyar yuana (yaklaşık 5,95 milyar ABD doları) yükseldi. Bu büyüme, Çin’in turizm endüstrisinin toparlanma sürecinin hızlandığını ortaya koyuyor.

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