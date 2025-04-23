Çin, Shenzhou-20’yi Uzaya Gönderecek

SHENZHOU-20 UZAY ARACININ FIRLATMA HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

Jiuquan, 23 Nisan – Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-20 mürettebatlı uzay aracının perşembe günü, Beijing saatiyle 17.17’de, Çin’in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya gönderileceğini duyurdu. Ajansın sözcüsü Lin Xiqiang, çarşamba günkü basın toplantısında, Shenzhou-20 uzay uçuşu görevini Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie isimli üç astronotun yürüteceğini belirtirken, Chen Dong’un komutan olarak görev alacağını açıkladı.

ÇİN’İN UZAY GÜNÜ’NDE TARİHİ BİR FIRLATMA

Lin, gerçekleştirilmesi planlanan fırlatmanın, Çin’in 10. Uzay Günü’nde yapılacağını vurguladı. 24 Nisan, ülkenin ilk uydusu Dongfanghong-1’in 24 Nisan 1970 tarihinde uzaya gönderilmesi anısını yaşatmak için, 2016 yılından bu yana Çin Uzay Günü olarak kutlanıyor. Fırlatma için kullanılacak Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin yakıtının kısa bir süre içinde doldurulacağını belirten Lin, tüm hazırlık çalışmalarının sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

ÇİN’İN İNSANLI UZAY PROGRAMINDA BİR ADIM DAHA

Shenzhou-20, Çin’in insanlı uzay programı kapsamında gerçekleştirilecek 35. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, bu görev, Çin’in uzay istasyonu uygulama ve geliştirme sürecinde beşinci insanlı görev olarak önemli bir yer tutuyor. Mürettebatın, ekim ayının sonlarında, Çin’in kuzeyindeki Dongfeng iniş alanına dönüşü planlanıyor.