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Çin, Sınır Ötesi E-Ticareti Destekliyor

ÇİN’DEN SINIR ÖTESİ TİCARET AÇIKLAMASI

Beijing, 8 Mayıs — Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, sınır ötesi elektronik ticaretin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişimi için tüm ülkelerle işbirliğini güçlendirme konusunda istekli olduklarını duyurdu. He, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, dünya genelindeki tüketicilerin kişiselleştirilmiş ihtiyaçlarına yanıt veren sınır ötesi elektronik ticaretin yüksek verimlilik, hızlı teslimat ve maliyet tasarrufu gibi birçok avantaj sağladığını ifade etti.

ABD’NİN GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ İPTALİ

Sözcü, ABD’nin 2 Mayıs’ta Çin’den gelen küçük paket gönderilerine uyguladığı gümrük vergisi muafiyeti politikasını iptal ettiğini hatırlattı. Bu iptalin her iki ülkenin işletmeleri ve tüketicileri açısından ciddi zararlar doğurabileceğini vurgulayan He, “Bu karara kesinlikle karşıyız” şeklinde konuştu.

SINIR ÖTESİ TİCARETİN İVME KAYBI OLMAYACAK

He, ABD’nin bu kararının sınır ötesi elektronik ticaretin hızlı gelişim ivmesini durduramayacağını da belirtti. Ayrıca, işbirliğini artırmak ve ortaklaşa eşit, öngörülebilir bir politika ortamı yaratmak için tüm ülkelerle birlikte çalışmaya istekli olduklarını tekrar ifade etti.

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