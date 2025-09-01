Çin, ŞİÖ Zirvesi ile Güçlendi

ULUSLARARASI ETKİNLİKLERLE GÜÇLENEN DİPLOMASİ

Çin, bu hafta düzenlediği iki önemli uluslararası etkinlikle küresel diplomasi ve güvenlik alanındaki etkisini artırmayı hedefliyor. Tianjin’de başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi, Pekin’de yapılacak askeri geçit töreni ile birleşerek Çin ve Rusya’nın Batı’ya karşı olan ortak tutumunu pekiştiriyor. ŞİÖ zirvesi, Pazartesi günü Tianjin liman kentinde başlayıp Çarşamba günü Pekin’deki büyük askeri törenle sonlanacak. 2001’de kurulan bu organizasyon, zamanla Hindistan, İran, Pakistan ve Belarus’un katılımıyla genişlik kazandı. Afganistan ve Moğolistan gözlemci statüsündedir, Türkiye, Mısır, Malezya ve Vietnam gibi ülkeler ise “diyalog partneri” olarak yer alıyor.

Şİ’NİN VURGULARI VE MÜCADELE STRATEJİSİ

Tianjin’deki iki günlük zirvenin en önemli anları arasında, Şi Jinping’in yaptığı konuşma yer alıyor. CNN International’a göre, Pekin ve Moskova’nın koordine ettiği bu organizasyon, Batı’ya karşı çok kutuplu bir güç dengesi oluşturma amacının sahnesine dönüşüyor. Zirveye katılan liderler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyor. Şi, örgüt üyelerine bu yıl için 2 milyar yuan (280 milyon dolar) hibe ve 10 milyar yuan (1,4 milyar dolar) kredi sözü verdi. Ayrıca, güvenlik ve ekonomik iş birliğini arttırmak adına “ŞİÖ Kalkınma Bankası”nın bir an önce kurulması gerektiğini vurguladı. ABD’yi doğrudan anmadan, “hegemonya,” “Soğuk Savaş zihniyeti” ve “zorbalık” gibi politikalarına karşı duracaklarını ifade eden Şi, “daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim sistemi” oluşturulmasına dikkat çekti. Putin de benzer şekilde, Avrasya’da Batı ittifaklarına alternatif “yeni bir güvenlik sistemi” kurulması gereğini söyledi.

ARTAN GERİLİM VE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Zirvenin gerçekleştirildiği ortam, ABD-Çin ve ABD-Hindistan arasındaki gerginliklerin izleri ile dolu. Eski Trump yönetimi, Çin’in Rusya’dan enerji alımlarını ve ticaretini gerekçe göstererek yeni yaptırımlar tehdidinde bulundu. Ayrıca Hindistan’a uygulanan yüzde 50’lik gümrük vergisi, Yeni Delhi ve Washington ilişkisini daha da gerip tansiyonu yükseltti. Financial Times’a göre, bu koşullar, Çin ve Rusya’nın ekonomik ve diplomatik birlikteliğini daha net bir şekilde ortaya koyuyor. İki ülke, Batı’nın yaptırım baskısına karşı ortak hareket etme kararlılığını sergiliyor. Ukrayna Savaşı da bu bağlamda önemli bir gündem maddesi oldu. Putin, krizi Batı’nın kışkırtması olarak gösterirken, Çin hem diplomatik destek verdi hem de enerji ve ticaret yollarıyla Rusya’nın ekonomik dayanıklılığını güçlendirdi. Bu durum, Şi ve Putin’in yan yana durarak Batı’ya karşı çok kutuplu bir alternatif düzen oluşturma amacını vurguluyor.