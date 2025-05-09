Çin Şirketleri, 2024’te Kar Etti

ÇİN BORSASINDA KAR ARTIŞI

Çin’in Shanghai, Shenzhen ve Beijing borsalarında işlem gören 5.412 şirket, 2024 yılı içerisinde 71,98 trilyon yuan (yaklaşık 9,99 trilyon ABD doları) faaliyet geliri ve 5,22 trilyon yuan net kar elde etti. Çin Halka Açık Şirketler Birliği’nin perşembe günü paylaştığı verilere göre, bu şirketlerden 4.036’sı bu yıl içinde kar elde etti. Bu oran borsaya kayıtlı toplam şirket sayısının yaklaşık dörtte birine tekabül ediyor.

ARTAN KAR ORANLARI

Kar eden şirketler arasında 2.194’ünün karlarında artış görülüyor. Ayrıca, 553 şirketin karı yüzde 100’ün üzerinde bir artış gösteriyor. Borsaya kayıtlı şirketlerin toplam araştırma ve geliştirme yatırımı, 2024 yılında da artış gösterecek ve önceki yıla göre yaklaşık 60 milyar yuan artışla 1,88 trilyon yuana ulaşacak.

İLK ÇEYREKTE DE İYİ GÖRÜNTÜ

2025’in ilk çeyreğinde Çinli şirketler borsada 1,49 trilyon yuan net kar elde ederek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,55 oranında bir artış kaydetti. Bu çeyrekte toplam 4.084 şirket kar edince, toparlanma trendi güçlenmiş oldu. Nisan 2025 sonu itibarıyla, borsada işlem gören toplam şirket sayısı 5.420’ye ulaşırken, bazı şirketlerin 2024 mali raporlarını açıklama tarihini ertelediği bilgisi verildi.