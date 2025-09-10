Çin, Spor Sektörünü Geliştirmeyi Amaçlıyor

ÇİN’İN SPOR SEKTÖRÜNE YENİ DESTEK PLANI

Gelişmekte olan spor sektörünü ekonomik büyümenin yeni itici gücü olarak gören Çin, önümüzdeki beş yıl içinde planlama, inşaat ve finansman konularında sağlanacak devlet desteğiyle sektörü canlandırmayı hedefliyor. Ülkenin en yüksek ekonomi planlama kuruluşu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’na göre spor ve açık hava sporlarının gelişimi, 15. Beş Yıllık Plan’da (2026-2030) ve diğer özel kalkınma planlarında teşvik edilecek.

AÇIK HAVA SPORLARINA KATKI

Komisyonun Sosyal Kalkınma Departmanı Başkanı Chen Jun, Beijing’de düzenlenen basın toplantısında, komisyonun açık hava sporları sektörünün gelişimini desteklemek amacıyla politikaları iyileştirmek için Çin Spor Genel İdaresi ile işbirliği yapacağını açıkladı. 2030 yılına kadar, ülkede yaklaşık 100 yüksek kaliteli açık hava spor merkezi inşa edilmesi hedefleniyor. Chen, bu merkezlerin yüksek kaliteli hizmet sunacak ve çeşitli spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak modern tesislerle donatılacağını belirtti.

Chen, daha yüksek kaynak fonları ve gelişmeye uygun bölgelere dünya standartlarında açık hava spor merkezleri inşa edilmesi için destek sağlanacağını kaydetti. “Merkezi hükümet fonları ve spor piyangosu gibi kamu yararı fonlarını kullanarak, nitelikli açık hava spor tesisleri ve ilgili kamu hizmet tesislerine yönelik desteği artıracağız” diyen Chen, hükümetin finans kurumlarını açık hava spor işletmelerine kredi desteğini artırmaları ve daha fazla özel sermaye çekmeleri konusunda teşvik edeceğini de sözlerine ekledi.