Çin, Taiyuan’dan Altı Uydu Gönderdi

ÇİN, ALTILI YENİ TEST UYDUSUNU UZAYA GÖNDERİYOR

Çin, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi’nden altı yeni test uydusunu uzaya fırlatıyor. Altı Shiyan-27 uydusu, Cumartesi günü yerel saatle 06.51’de modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle başarıyla uzaya yerleştiriliyor.

UZAY ORTAMININ KEŞFİ İÇİN KULLANILACAK

Fırlatılan bu uydular, temel olarak uzay ortamının keşfi ve ilgili teknoloji testleri için kullanılıyor. Ayrıca, bu fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 570. uçuş görevi olma özelliği taşıyor.