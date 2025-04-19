Haberler

Çin, Taiyuan’dan Altı Uydu Gönderdi

ÇİN, ALTILI YENİ TEST UYDUSUNU UZAYA GÖNDERİYOR

Çin, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi’nden altı yeni test uydusunu uzaya fırlatıyor. Altı Shiyan-27 uydusu, Cumartesi günü yerel saatle 06.51’de modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle başarıyla uzaya yerleştiriliyor.

UZAY ORTAMININ KEŞFİ İÇİN KULLANILACAK

Fırlatılan bu uydular, temel olarak uzay ortamının keşfi ve ilgili teknoloji testleri için kullanılıyor. Ayrıca, bu fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 570. uçuş görevi olma özelliği taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’deki Öğrenciler, Yapay Zeka Destekli Eldiven Geliştirdi

İlhami Ertem Anadolu Lisesi'ndeki öğrenciler, CIPA hastalarına yönelik yapay zeka destekli bir "Akıllı Eldiven" tasarladı. Eldiven, sensörleri sayesinde aşırı basınç ve sıcaklığı algılayarak kullanıcıyı uyarıyor.
Haberler

Kilis’te Atıcılık Takımı Başarılı Sporcularla Büyüyor

Kilis'teki genç atıcılık takımı, milli takıma katılmayı hedefleyerek yoğun antrenman yapıyor. Antrenör Binbir, sporcularının uluslararası şampiyonalarda madalya kazanma umutlarını destekliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.