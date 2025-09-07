Haberler

Çin, Taiyuan’dan Uydu Fırlattı

ÇİN UZAYA YENİ BİR UYDULAR GRUBU GÖNDERDİ

Çin, kuzeydeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi’nden yeni bir uzaktan algılama uydu grubu fırlatıyor. Pazar günü Beijing saatiyle 12.34’te, Uzun Yürüyüş-6’nın modifiye edilmiş versiyonu ile fırlatılan Yaogan-40 03 uydu grubu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleşiyor.

UYDU GURUBU EMNİYET TESTLERİ İÇİN KULLANILACAK

Fırlatılan uydular, elektromanyetik ortam tespiti ve buna dair teknik testlerin yürütülmesinde önemli rol oynuyor. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 593. uçuş görevi olma özelliği taşıyor.

