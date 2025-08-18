Haberler

Çin, Taiyuan’dan Uydu Gönderdi

ÇİN’DEN YENİ UYDU FIRLATMA İŞLEMİ

Çin, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi’nden yeni bir alçak Dünya yörünge uydu grubunu uzaya gönderiyor. Bu uydu grubu, internet kümesi oluşturacak dokuzuncu örneği temsil ediyor ve modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle gerçekleştirilmiş. Fırlatma, pazar günü Beijing saatiyle 10.15’te yapılıyor.

UYDU GRUBU YERLEŞTİRİLDİ

Uydular, önceden belirlenmiş yörüngelerine başarılı bir şekilde yerleştiriliyor. Fırlatma işlemi, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin toplamda 590. görevi olarak kaydediliyor.

