Çin, Taiyuan’dan Uzaktan Algılama Fırlattı

ÇİN’DEN YENİ UYDU FIRLATILDI

Çin, Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya yeni bir uzaktan algılama uydu grubu gönderdi. Pazar günü, Beijing saatiyle 12.34’te, Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketinin modifiye edilmiş versiyonu ile fırlatılan Yaogan-40 03 uydu grubu, belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştiriyor.

UYDU GRUBUNUN KULLANIM AMACI

Fırlatılan uydular, elektromanyetik ortam tespitinde ve ilgili teknik testlerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 593. uçuş görevi olabiliyor.