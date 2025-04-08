Çin Tarife Artışlarına Tepki Verdi

ABD BAŞKANI’NDAN ÇİN İLE ANLAŞMAYA YENİ ENGEL

ABD Başkanı Donald Trump, dış ticaret açığı sorunu çözülene dek Çin ile herhangi bir anlaşma yapılmayacağını bildirdi. Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yatırımcıların gümrük vergilerinin etkilerini “kabullenmesi gerektiğini” vurguladı. Trump, Çin’e yönelik yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulanma tehdidinde bulundu.

DÜNYA PİYASALARINDA CİDDİ DÜŞÜŞLER

2008 krizinden bu yana en sert satış dalgası, borsalarda büyük düşüşler, kripto paralarda çöküşler ve emtia piyasalarında hızlı kayıplarla tetiklendi. Yatırımcılar, Fed’den acil faiz indirimi beklentisi içine girdi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin tarifelerdeki artışlarına karşı olduğunu ve bu tarifeleri daha fazla yükseltme yönünde atılacak adımlara karşı koyacağını açıkladı. Ayrıca, açıklamada, “Eğer ABD bu yolda devam ederse, Çin sonuna dek kararlı karşı tedbirlerle yanıt verecektir” ifadesine de yer verildi.

ÇİN MERKEZ BANKASI’NDAN TEDBİRLER

Çin Merkez Bankası, gerekirse yeniden borçlanma desteği sunularak sermaye piyasasının istikrarının sağlanacağını duyurdu. Çin’in bu adımı, ABD Başkanı Donald Trump’ın “karşılıklı tarifeler” kapsamında Çin’e ek yüzde 34 gümrük tarife getireceğini açıklamasının ardından geldi. Washington yönetimi, Çin’e yüzde 10 baz tarifeye ek olarak yüzde 24 “karşılıklı tarifesi” ile toplamda yüzde 34 ek gümrük tarifesi uygulama kararı aldı.

TARİFE ARTIRIMLARI VE REAKSİYONLARI

Yeni tarife artışlarıyla, ABD’nin Çin’den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54’e kadar çıkmıştı. Bunun üzerine Çin, ABD’nin tarifeleri artırmasına tepki gösteren ilk ülke olarak, yüzde 34’lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını açıkladı. Pekin, ayrıca Dünya Ticaret Örgütü’nde ABD aleyhine dava açtı, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirdi ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımları duyurdu. Trump, Çin’in getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını 8 Nisan’a kadar geri çekmemesi durumunda, Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini belirtti.