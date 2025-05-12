Çin, Tarife Uzlaşmasını Önemli Buldu

ÇİN’İN TARİFE ULAŞIMINA YAKLAŞIMI

Çin, ABD ile İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilen tarife müzakereleri sonucunda varılan tarife uzlaşmasını önemli bir diyalog adımı olarak değerlendiriyor. Çin Ticaret Bakanlığı, Cenevre’deki görüşmelerin iki ülkenin farklılıklarını eşit diyalog ve istişare yoluyla çözme çabalarının önemini vurguladı. Görüşmelerin, anlaşmazlıkları çözmek ve işbirliğini derinleştirmek için gerekli koşulları yarattığı kaydedildi. Ayrıca, karşılıklı tarifelerin düşürülmesiyle kaydedilen ilerlemenin önemli olduğu belirtildi.

UZLAŞMANIN ETKİLERİ

Varlık gösterilen tarife indirimlerinin iki ülkedeki üreticiler ve tüketicilerin beklentilerini karşıladığına dikkat çekildi. Bu durumun ayrıca iki ülkenin ve daha geniş bir şekilde uluslararası toplumun da çıkarlarına hizmet ettiği ifade edildi. Açıklamada, Çin, ABD’nin görüşmelerde sağlanan uzlaşı temelinde işbirliğine devam etmesini ve tek taraflı tarife hatalarını düzeltmesini umduğunu belirtti. Karşılıklı fayda esaslı işbirliğinin geliştirilmesine olan ihtiyaç vurgulandı.

TİCARİ GERİLİM VE TARİFE RESTLEŞMESİ

ABD ve Çin arasındaki tarife restleşmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da Çin’in de aralarında bulunduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamasıyla başlamıştı. Çin tarafından yapılan karşılıkla, iki ülke arasında yükselen tarife gerilimi, ABD’nin Çin’e gümrük tarifesini yüzde 145’e kadar çıkartması ve Çin’in ABD’ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmesiyle sonuçlandı. Washington yönetimi, diğer ülkelere uygulanan ek tarifeleri 90 gün ertelemiş ancak Çin’e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

GÖRÜŞMELERİN SEYRİ

Artan ticari gerilimin ardından ABD’li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs tarihlerinde Cenevre’de tarife müzakereleri için bir araya geldi ve karşılıklı gümrük vergilerini düşürme kararı aldılar. 14 Mayıs’tan itibaren, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi, 90 gün boyunca yüzde 145’ten yüzde 30’a indirilmiş; Çin de ABD mallarına uyguladığı vergi oranını yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürmüştü.