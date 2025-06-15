Çin, Tayfun İçin 40 Milyon Yuan Tahsis Etti

ÇİN HÜKÜMETİ ACİL KURTARMA ÇALIŞMALARINA FON TAHSİS EDİYOR

Çin, Hainan ve Guangdong eyaletleri ile Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde gerçekleşen acil arama ve kurtarma ile afet yardım faaliyetlerini desteklemek adına merkezi bütçeden 40 milyon yuan (yaklaşık 5,57 milyon ABD doları) ayırdı. Bu destek, pazar günü Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güney bölgesinde Wutip Tayfunu nedeniyle yaşanan yoğun yağışlar ve sel felaketi sonrası sağlandığı ifade edildi.

AFETTEN ETKİLENENLER İÇİN KAYNAK HAZIRLANMIŞ

Açıklamada, Çin Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından tahsis edilen kaynakların, afetten etkilenen kişilerin tahliyesi, yeni yerleşim alanlarına yerleştirilmesi, tehlike arz eden nesnelerin kaldırılması ve risklerin azaltılması için kullanılacağı vurgulandı. Bunların yanı sıra, ikincil afet risklerine yönelik denetimlerin yapılacağı da belirtildi.

WUTİP TAYFUNU ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Bu yılın ilk tayfunu olarak kayıtlara geçen Wutip, cuma akşamı Hainan eyaletinin Dongfang kentinde karaya çıkmıştı. Cumartesi günü, birçok yetkili tayfuna karşı önlemler almak amacıyla toplandı. Tayfun, daha sonra cumartesi öğle saatlerinde Hainan’ın hemen kuzeyindeki Guangdong eyaletinin Leizhou kentinde yeniden kıyıya vurdu.