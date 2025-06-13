Çin Tayfun Wutip İçin Önlemler Aldı

ÇİN’İN GÜNEYİNDE TAYFUN ORTAMINDA ACİL MÜDAHALE

Çin’in güneyinde bulunan eyaletler, bu yılki ilk tayfunu olan Wutip için acil müdahale önlemlerini devreye sokuyor. Bölge halkı güvenli alanlara tahliye ediliyor, uçuşlar iptal ediliyor ve kurtarma ekipleri için hazırlık yapma talimatı veriliyor. Guangdong eyaleti, cuma sabahı acil durum müdahalesini 3. seviyeye yükseltiyor.

TAYFUNA KARŞI HAZIRLIK VE TAHLİYE

Eyalet genelindeki önemli sularda 24 saat boyunca görevde kalacak şekilde 10 kurtarma gemisi, 5 helikopter ve 34 römorkör hazır durumda bulunduruluyor. 49.000’den fazla balıkçı teknesi limanlara geri dönüyor ve 10.000’den fazla mürettebat güvenlik nedeniyle karaya çıkıyor.

FIRTINANIN DURUMU VE İLERLEYİŞİ

Cuma günü sabah saat 10 itibarıyla, fırtınanın merkezi Ledong Li Özerk İlçesi yakınlarındaki kıyı suları üzerinde bulunduğu ve merkeze yakın alanlarda maksimum sürekli rüzgarın hızının saniyede 28 metreye ulaştığı ifade ediliyor. Saat 20.00’ye kadar eyaletin birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinde yapılan meteorolojik tahminlere göre, Wutip Tayfunu’nun şiddetinde çok az bir değişiklik ile birlikte saatte 5-10 kilometre hızla kuzeye doğru ilerlemesi planlanıyor.