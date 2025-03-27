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Çin-Tayland Ortak Deniz Tatbikatı Başladı

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Çin’in Zhanjiang kentinde, Tayland ile ortaklaşa gerçekleştirilen “Mavi Vuruş-2025” kodlu deniz tatbikatı, 27 Mart Çarşamba günü askeri limanda başladı. Bu tatbikat, iki ülke arasında deniz piyadeleri seviyesinden donanma filosu seviyesine kadar gerçekleşen altıncı ortak tatbikat olma niteliğini taşıyor.

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYONUN YÜKSELİŞİ

Tatbikatın amacı, iki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğini artırmak ve ortak askeri yetenekleri geliştirmek. Bu tür ortak tatbikatlar, ülkeler arasında güvenin pekiştirilmesi ve deniz güvenliği konusunda daha etkin bir işbirliği sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

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