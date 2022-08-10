Çin: Tayvan’daki askeri tatbikatlar sonlandı

Çin, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin ziyareti sonrası Tayvan’a başlattığı askeri tatbikatın sonlandırıldığını duyurdu.

Çin, geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatları sonlandırdıklarını duyurdu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretiyle başlayan kriz devam ediyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tarafından yapılan açıklamada, Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen tatbikatların sona erdiğini duyuruldu. Açıklamada ayrıca Tayvan Boğazı’ndaki durumun yakından izleneceği ve muharebeye hazırlık tatbikatlarının düzenli olarak devam edeceği söylendi.

Çin Doğu Harekat Alan Komutanlığı, geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve 4 gün süren Tayvan çevresindeki tatbikatlarının sonra ermesinin ardından bugün yeni tatbikatlar düzenleneceğini duyurmuştu.

TATBİKATLAR BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Çin’in Tayvan çevresinde düzenlediği tatbikatlar bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. ABD, Çin’in ABD Büyükelçisi Qin Gang’i Çin’in eylemlerini kınamak için Beyaz Saray’a çağırmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Çin’in, Pelosi’nin ziyaretine tepkisinin “açıkça kışkırtıcı” olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları tarafından yayınlanan ortak bildiride Çin’den Tayvan çevresindeki tatbikatlara son vermesi çağrısında bulunularak, “Çin’i bölgedeki statükoyu tek taraflı olarak zorla değiştirmemeye çağırıyoruz” denilmişti.