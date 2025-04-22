Çin Ticareti İstikrarlı Büyüme Kaydetti

ÇİN’İN ELEKTRONİK TİCARET SEKTÖRÜ BÜYÜYOR

Çin’in elektronik ticaret alanı, büyük ölçekli tüketim malları takas programı gibi tüketimi teşvik eden politikaların desteğiyle ilk çeyrekte istikrarlı bir şekilde büyüme gösteriyor. Çin Ticaret Bakanlığı’nın pazartesi günü açıkladığı verilere göre, bu dönemde 3,6 trilyon yuan (yaklaşık 499,6 milyar ABD doları) değerinde çevrimiçi perakende satış yapıldı. Ayrıca, fiziksel malların çevrimiçi satışları da yüzde 5,7 oranında bir artış kaydetti.

DİJİTAL ÜRÜNLER İLE EĞLENCE SEKTÖRÜNDE ARTIŞ

Aynı süreçte dijital ürünlerin çevrimiçi satışlarının yüzde 7,4 oranında yükseliş gösterdiği belirlendi. Eğlence sektöründe, kaliteli filmlerin gösterime girmesiyle birlikte çevrimiçi satış hacmi ise yılın ilk üç ayında yüzde 40 oranında artış sağladı.

TİCARET POLİTİKALARI VE İŞBİRLİKLERİ

Bakanlık, ilk çeyrekte hükümet ve işletmelerin dış risklere karşı iç ve dış ticaretin entegrasyonunu hızlandırmak için işbirliği yaptığını açıkladı. 10’dan fazla elektronik ticaret platformunun, kaliteli dış ticaret ürünlerini ülke içindeki hane halklarına ulaştırmak amacıyla elektronik ticaret kanalları aracılığıyla hızlı önlemler aldığı da belirtildi.