Çin, Tiengong Uzay İstasyonu Taykonotlarını Tanıttı

TAYKONOTLAR TANITILDI

Çin, Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu’na yapacağı yeni sefer için katılacak taykonotları tanıttı. Xinhua’nın haberine göre, Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Direktör Yardımcısı Lin Şiçiang, basın toplantısında “Şıncou-20” uzay mekiğiyle yörüngeye gönderilecek 3 kişilik ekibi duyurdu. Lin, 5. insanlı seferde taykonotlar Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie’nın görev alacağını belirtti. Açıklamanın ardından üç taykonot basının karşısına geçti.

FIRLATILIŞ TARİHİ VE ZAMANLAMASI

Dört sefer boyunca görev yapmış olan 46 yaşındaki Çın Dong, seferin komutanlığını üstlenecek. 2016 yılında “Şıncou-11” seferinde Tiengong-2 uzay laboratuvarında 33 gün geçiren Çın, 2022’deki “Şıncou-14” seferinde Tiengong uzay istasyonunda 6 ay süreyle görev aldı. Taykonotlar Çın Congrui ve Vang Cie ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alacak. Çın’ın daha önce Çin Hava Kuvvetleri’nde pilotluk yaptığı, Vang’ın ise Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi’nde mühendislik yaptığı aktarıldı. “Şıncou-20” uzay mekiği, yarın yerel saatle 17.17’de kuzeybatıdaki Ciuçüen Uydu Merkezi’nden fırlatılacak. Long March-2F taşıyıcı roketi kullanılacak fırlatış, Çin’de son 10 yıldır “Uzay Günü” olarak kutlanılan 24 Nisan’a denk geliyor.

UZAY İSTASYONU PROJESİ

Çin, ABD’nin uzay araştırmalarındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurma kararı aldı. Tiengong Uzay İstasyonu, bir çekirdek modül ve iki laboratuvar modülünden oluşmakta, uzay teleskobu eklenmesi de planlanıyor. İstasyon, Rusya’nın artık kullanımı durdurulan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi. “Tienhı (Göksel Uyum)” çekirdek modülü 29 Nisan 2021’de, “Vıntien (Gökleri Aramak)” laboratuvar modülü 24 Temmuz 2022’de, “Mıngtien (Gökleri Düşlemek)” laboratuvar modülü ise 31 Ekim 2022’de fırlatıldı. Laboratuvar modüllerinin çekirdek modüle eklenmesiyle Tiengong’un temel yapısı tamamlandı ve istasyon “uygulama ve geliştirme” aşamasına geçti. “Şüntien (Gökleri Dolaşmak)” isimli uzay teleskobunun ayrıca bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor. Üç kişilik taykonot ekibi, “Şıncou” (Kutsal Gemi) mekikleriyle istasyona personel taşırken, “Tiencou” (Gök Gemisi) mekikleri ile de ikmal malzemeleri taşınıyor.