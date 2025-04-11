Çin, Trump’ın Gümrük Vergilerine Pes Etmeyecek

ÇİN’İN GÜMRÜK SAVAŞLARINA DİRENİŞİ

Çin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın artan gümrük vergilerine neden teslim olmadığını anlamak oldukça basit: Çünkü pes etmeleri gerekmiyor. Çin yönetimi, Trump yönetiminin “zorba” olarak tanımladıkları taleplerine boyun eğmeyeceklerini ifade ediyor. Dünyada bu duruma karşı koyma gücü en yüksek olan ülke Çin. Gümrük savaşları başlamadan önce, Çin ABD’ye büyük miktarda ihracat yaparken, bu ihracat miktarı Çin’in gayrisafi yurtiçi hasılasının yalnızca yüzde 2’sini oluşturuyordu. Komünist Parti, yıllardır süren emlak krizi, yerel borçlanma sorunu ve genç işsizlik gibi ekonomik zorluklarla da başa çıkmak zorundaydı, bu nedenle ABD ile ticaret savaşı açmayı kesinlikle istemezdi. Ancak, Çin liderleri halklarına, ABD’nin saldırılarına karşı duracaklarına dair güçlü bir duruş sergiledi.

ÇİN’İN CEVABI VE ABD’Lİ İHRACATÇILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çin, ABD’ye karşı uyguladığı gümrük vergileri ile, ABD’li ihracatçıların ciddi kayıplar yaşayacağını biliyor. Trump, destekçilerine Çin’i gümrük vergileriyle kolaylıkla dizginleyeceğini söylese de gerçeklikte bu oldukça yanıltıcı bir ifade haline geliyor. Pekin pes etmeye niyetli görünmüyor. Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e, Madrid ve Avrupa Birliği’nin Trump yönetiminin “tek taraflı ve zorba eylemlerine birlikte karşı koymaları gerektiğini” anlattı. Sanchez de bu bağlamda, Çin ile ABD arasındaki gerilimin Avrupa Birliği ile işbirliğine engel olmaması gerektiğini belirtti. İki liderin bu görüşmesi, Çin’in ABD’nin gümrük vergilerini artırmasının hemen öncesinde gerçekleşti. Ayrıca, Çin ilk kez gelecekte ABD’nin gümrük vergisi artışlarına karşılık vermeyeceklerini de duyurdu.

ÇİN’İN STRATEJİK ADIMLARI

Önümüzdeki hafta Şi, Malezya, Vietnam ve Kamboçya’yı ziyaret edecek. Bu ülkeler, Trump’ın gümrük vergilerini 90 günlüğüne dondurmasından en fazla etkilenen yerler arasında yer alıyor. Aynı zamanda Çinli bakanlar, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Hindistan ile ticaret işbirliğini güçlendirmek için görüşmeler yapıyor. Medya haberlerine göre, Brüksel ve Pekin arasında, Çin’den gelen otomobillere uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması konusunun da müzakerelerde gündeme geldiği bildiriliyor. Kısacası, Çin’in önünde birçok seçenek mevcut.

GÜMRÜK VERGİLERİNİN ANLAMİ

Analistler, iki süper güç arasında gümrük vergisi artışlarının artık anlamsız bir noktaya ulaştığını ve mevcut vergi oranlarının iki ülke arasındaki ticareti neredeyse tamamen durma noktasına getirdiğini aktarıyor. Karşılıklı gümrük vergisi artışlarının bundan sonra sembolik bir anlam taşımaktan öteye geçemeyeceği ifade ediliyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, sosyal medya hesaplarında, Mao Zedung’un Kore Savaşı sırasında “Bu savaş ne kadar sürerse sürsün, teslim olmayacağız” sözlerini paylaştı. Bunun üzerine kendi yorumunu da ekleyerek, “Biz Çinliyiz. Provokasyonlardan korkmayız. Geri adım atmayız” ifadesini kullandı. Mao’yu ileri sürdüklerinde, durumun önemini kavramak mümkündür.