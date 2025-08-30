Çin-Türkiye Ticaret Projesi, Ankara’da Duyuruldu

YATIRIM İMKANLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Ankara’nın ticaret hacmini artırmayı, yatırım gücünü yükseltmeyi ve istihdamı desteklemeyi amaçlayan China Town Ankara Projesi, iş dünyasına tanıtıldı. Ankara’da düzenlenen toplantıda, Anhui Geshun İnşaat Mühendislik Limited Şirketi ve Emrina Anonim Şirketi arasında yapılan proje, yatırımlar ve iş birliği fırsatlarını değerlendirerek, Türkiye ile Çin arasında ortak yatırımların teşvik edilmesi hedefini taşıyor. Ayrıca, Ankara’nın bölgesel ticaret merkezi olma amacına önemli katkılar sağlaması planlanıyor. Proje ile Türkiye’nin ve Çin’in önemli üretici firmalarının buluşması amaçlanıyor. Toplantıda firma yetkilileri projeler hakkında bilgi verdi ve sunumlar gerçekleştirdi.

ORTAK VİZYONUN SAHNESİ OLACAK

Emrina Anonim Şirketi Genel Müdürü Emrah İnanç, projenin sadece yerelde değil, uluslararası alanda da önemli etkiler yaratacağını söylüyor. “Burası yalnızca bir inşaat değil, iki ülke arasındaki ilişkilerin somut bir örneğidir. China Town Ankara, alışveriş ve ticaretin yanı sıra Türkiye ile Çin arasında yazılacak ortak bir vizyonun sahnesi olacaktır” diyor. “Ankara, yıllardır ülkemizin başkenti olarak konumlanıyor. Bu proje, bölgesel ticaret konusunda hızlı bir ilerlemenin en güçlü örneklerinden biri olacak.”

İŞ İMKANLARI SUNACAK

İnanç, China Town Projesi’nin Ankara’da birçok kişiye iş imkanı oluşturacağını ve şehri Orta Doğu ile Balkanlar arasındaki köprü konumuna getireceğini ifade ediyor. “Proje, Türkiye ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın bir göstergesidir. İki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracak, yeni yatırımlar için fırsatlar doğuracak ve Ankara’yı Çin ürünlerinin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’ya açılan kapısı yapacaktır” şeklinde konuşuyor.

BÜYÜK BİR GİRİŞİM OLACAK

Anhui Geshun İnşaat Mühendislik Limited Şirketi yetkilisi Wu Zhixiang, China Town Ankara Projesi’nin halkın yararına büyük katkılar sağlayacağını vurguluyor. Wu, “Bu proje, iki ülkenin sanayi planlamasıyla uyumlu olarak Ankara ekonomisine önemli katkılar yapacak” diyor. “Bu projeyi gerçekleştirmek için gereken güven, vizyon ve kararlılık her düzeyde var. China Town Ankara Projesi, en kısa sürede başlayacak ve büyük bir önem taşıyacaktır.”

YENİLİKÇİ YAKLAŞIM VE EBATTIRMA HEDEFİ

Proje mimarı Levon Şenay, tasarım aşamasında yenilikçi bir anlayış benimsediklerini ifade ediyor. “Projeyi bana anlattıklarında çok heyecanlandım. İki ülkeyi tek bir yıldız altında toplamayı amaçladık. Ekolojik bir bina tasarladık ve insanların konforunu gözeten bir anlayışla hareket ettik” şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Bu projeyle birlikte hem ulusal hem de uluslararası ölçekte önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.