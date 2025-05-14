Çin Uçakları Havacılıkta Güçleniyor

HAVACILIK SEKTÖRÜNE İVME KAZANDIRACAK ÇİN YAPIMI UÇAKLAR

NAİROBİ, 14 Mayıs — Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havayolu şirketlerini temsil eden küresel ticaret birliği, Çin menşeli uçakların sektör üzerinde önemli bir etki yaratmasının beklendiğini bildirdi. IATA Genel Müdürü Willie Walsh, Nairobi’de gerçekleşen IATA Yer Hizmetleri Konferansı’nda yaptığı açıklamada, Çin Ticari Uçak Limited Şirketi’nin dünya genelinde faaliyet gösteren uçaklara alternatif olarak cazip, verimli ve modern uçaklar ürettiğini aktardı.

REKABETİN ARTIRILMASI BEKLENİYOR

Walsh, “Çin yapımı uçakların uçak pazarına rekabet getirmesi ve dolayısıyla havayolu sektörüne daha uygun satın alma maliyetleri sunması bekleniyor” ifadesini kullandı. Ek olarak, bu uçakların esas olarak Çin ve sertifikasyonunu kabul eden komşu Asya ülkelerinde kullanımda olduğu bilgisini verdi. Üç gün süren konferans, dünya genelinden havayolu şirketleri ve politika yapıcıları bir araya getirerek küresel havacılık ekosistemini güçlendirecek çözümleri tartışma fırsatı sundu.