Haberler

Çin Uçakları Havacılıkta Güçleniyor

HAVACILIK SEKTÖRÜNE İVME KAZANDIRACAK ÇİN YAPIMI UÇAKLAR

NAİROBİ, 14 Mayıs — Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havayolu şirketlerini temsil eden küresel ticaret birliği, Çin menşeli uçakların sektör üzerinde önemli bir etki yaratmasının beklendiğini bildirdi. IATA Genel Müdürü Willie Walsh, Nairobi’de gerçekleşen IATA Yer Hizmetleri Konferansı’nda yaptığı açıklamada, Çin Ticari Uçak Limited Şirketi’nin dünya genelinde faaliyet gösteren uçaklara alternatif olarak cazip, verimli ve modern uçaklar ürettiğini aktardı.

REKABETİN ARTIRILMASI BEKLENİYOR

Walsh, “Çin yapımı uçakların uçak pazarına rekabet getirmesi ve dolayısıyla havayolu sektörüne daha uygun satın alma maliyetleri sunması bekleniyor” ifadesini kullandı. Ek olarak, bu uçakların esas olarak Çin ve sertifikasyonunu kabul eden komşu Asya ülkelerinde kullanımda olduğu bilgisini verdi. Üç gün süren konferans, dünya genelinden havayolu şirketleri ve politika yapıcıları bir araya getirerek küresel havacılık ekosistemini güçlendirecek çözümleri tartışma fırsatı sundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Balıkesirspor, Mazıdağı Fosfatspor’a konuk olacak

Balıkesirspor, 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinin ilk maçında Mardin'de Mazıdağı Fosfatspor ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak, rövanş ise ağustos sonu gerçekleşecek.
Haberler

Afyonkarahisar’da Akrabalar Arasında Kavga

Afyonkarahisar'da alacak yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Saldırıda üç kişi yaralanırken, birinin durumu kritik.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.