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Çin Ulusal Ağaç Dikme Günü Etkinlikleri

AĞAÇ DİKME ETKİNLİKLERİ ÜLKE GENELİNDE YAPILDI

Çin, 13 Mart tarihinde Ulusal Ağaç Dikme Günü’nü kutladı. Bu özel gün kapsamında ülke genelinde çeşitli ağaç dikme etkinlikleri gerçekleştirildi.

ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIM

Etkinlikler, çevre bilincini artırmayı ve doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Ağaç dikme faaliyetleri, sürdürülebilir gelişim ve ekosistemin iyileşmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TOPLUMSAL KATILIM VE DESTEK

Etkinliklere katılan vatandaşlar, ağaç dikmenin önemine vurgu yaparak, doğaya olan bağlılıklarını gösterdi. Düzenlenen bu etkinlikler, insanların ağaç dikme konusundaki duyarlılığını artırmayı amaçlıyor.

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