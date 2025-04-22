Çin Ulusal Denizcilik Müzesi’nde Sergi

ZİYARETÇİLER SANXINGDUI SERGİSİNDE BULUŞUYOR

Tianjin kentinde yer alan Çin Ulusal Denizcilik Müzesi, 22 Nisan 2025 tarihinde Sanxingdui’nin büyüleyici sanat sergisini ziyaret eden insanlarla dolup taşıyor. Yeni açılan Sanxingdui Harabeleri sergisi, estetik tasarım, müzik, ışıklandırma ve çeşitli dijital multimedya araçlarını bir araya getiriyor. Bu sayede ziyaretçilere Sanxingdui’nin sanat estetiğini, bronz eşya geleneğini, kurban ritüellerini ve manevi mirasını yansıtan etkileyici bir tarihi deneyim sunuyor.

TARİHİ KEŞİFLERİN MERKEZİ

Sanxingdui Harabeleri, 1920’lerin sonlarında Çin’in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletine bağlı Guanghan kentinde keşfedilmiş olup, 20. yüzyılın en büyük arkeolojik keşiflerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bu sergi, tarihsel ve kültürel zenginliğin keşfine yönelik benzersiz bir fırsat sunuyor.