Çin Uluslararası Tüketici Fuarı Başlıyor

FUARIN DETAYLARI

Çin’in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou’da, 13-18 Nisan tarihleri arasında 5. China International Consumer Products Expo gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte, yerli ve uluslararası önde gelen şirketlerin en son insansı robotları sergilenecek. Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Sheng Qiuping, düzenlediği basın toplantısında, fuarın küresel ticaret ve tüketim eğilimleri için önemli bir platform olduğunu belirtti. Etkinlikte 71 ülke ve bölgeden 4.100’den fazla markanın katılım göstereceği ifade edildi.

TÜKETİM TRENDLERİ VE YENİLİKLER

Sheng, bu yılki fuarda yapay zeka ile alçak irtifa hava ulaşımının yanı sıra ortaya çıkan tüketim eğilimlerinin ön plana çıkacağını ve küresel şirketlerin yeniliklerinin sergileneceğini duyurdu. Fuarda, en yeni teknolojilerin ve ürünlerin sergileneceği özel bir tüketim teknolojisi alanı oluşturulacakken, insansı robotlar etkinliğin en dikkat çekici ürünleri arasında yer alacak.

ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER

Huawei, Tesla, Unitree ve Rokid gibi önde gelen teknoloji şirketleri, insansı robotlardan artırılmış gerçeklik gözlüklerine kadar yapay zeka destekli en son tüketici ürünlerini tanıtacak. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, ülkenin tüketici ürünlerine odaklanan tek ulusal fuarı olma özelliği taşıyor ve Asya-Pasifik bölgesinin en büyük tüketici fuarı konumunda bulunuyor.