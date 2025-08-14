Çin, UNRWA’ya Destek Sağladı

ÇİN’DEN UNRWA’YA DESTEK ANLAŞMASI

Çin, 14 Ağustos’ta Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile bağış yapma amacıyla bir anlaşma imzaladı. Çin, uluslararası topluma Gazze’de mücadele eden ve finansal sorunlarla karşılaşan UNRWA’ya desteklerini devam ettirme çağrısında bulundu. Anlaşma, Çin’in Filistin Devleti Ofisi Başkanı Zeng Jixin ile UNRWA Ortaklıklar Direktörü Kerim Emir arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirildi.

UNRWA’NIN ROLÜ VE ÇİN’İN YARDIMLARI

Zeng, UNRWA’nın milyonlarca Filistinli mülteciye insani yardım sağlama konusunda “vazgeçilmez” bir rol oynadığını vurguladı. Gazze’deki çatışmaların başlamasından bu yana Çin, yıllık bağışlarını artırıp bölgeye tıbbi malzeme gibi yardımlar gönderdi. Zeng, “Çin, uluslararası toplumu UNRWA’ya desteklerini sürdürmeye çağırıyor” dedi ve çatışmaların sona ermesi ile iki devletli bir çözüm için çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

FİNANSAL KRİZ VE UNRWA’NIN DURUMU

UNRWA, 7 Ekim’de Hamas’ın gerçekleştirdiği saldırılara ajansın pek çok çalışanının katıldığı şeklindeki iddialar sonrası, birçok önemli bağışçı ülkenin desteklerini askıya alması sebebiyle ciddi bir finansal krizle karşı karşıya kaldı. Bazı bağışçılar fon sağlamaya yeniden başlasa da, UNRWA hâlâ “çok büyük” mali zorluklarla mücadele ettiğini bildiriyor. UNRWA’nın İletişim Direktörü Juliette Touma, Gazze’deki İsrail saldırılarının devam ettiği bir ortamda ajansın “ayakta kalma mücadelesi” verdiğini ve savaşın başlangıcından itibaren en az 340 çalışanının hayatını kaybettiğini aktardı.

ÇİN’E TEŞEKKÜR

Touma, “Çin, Filistinli mültecilerin ve UNRWA’nın her zaman yanında oldu. Çin’in katkılarını her zaman memnuniyetle karşılıyoruz” diyerek Çin’in desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti.