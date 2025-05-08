Çin Ürünleri Gümrük Vergisi Artıyor

GÜMRÜK VERGİLERİ ÇOCUK YETİŞTİRME MALİYETLERİNİ ARTIRIYOR

Çin mallarına uygulanan gümrük vergileri, ABD’deki çocuk yetiştirme maliyetlerini artırıyor. Hane bütçelerinin zorlandığı bu dönemde, temel bebek ürünlerinde kıtlık tehdidi doğuyor. Washington Post gazetesinin çarşamba günkü haberinde, “ABD’de satılan neredeyse her araba koltuğu, bebek arabası, beşik ve alt değiştirme masası Çin’de üretiliyor. Bu da çocuk ürünleri sektörünü hızla artan maliyetler ve tedarik sıkıntıları karşısında en savunmasız sektörlerden biri haline getiriyor” deniyor.

BEŞİK VE BEBEK ARABALARINDA CİDDİ TASNİF YARATILIYOR

Habere göre, birçok sektör yıllar içinde giyim, bilgisayar ve diğer ürünlerin üretimini Vietnam, Tayland ve Hindistan’a kaydırmak için adımlar atarken, bebek ürünleri sektörü büyük ölçüde hâlâ Çin’de kalıyor. Bunun sebeplerinden biri, ABD’nin sıkı güvenlik standartlarını karşılayan fabrikalarla kurulmuş olan uzun vadeli üretim ilişkileri. Çocuk Ürünleri Üreticileri Derneği’ne (JPMA) göre, Amerikalı tüketiciler tarafından satın alınan bebek ürünlerinin yüzde 70’inden fazlası, Çin’de üretim yapan ABD’li firmalar tarafından üretiliyor.

ARTAN MALİYETLER ARZ SIKINTISINA YOL AÇIYOR

Ancak Çin’den yapılan ithalatı iki kat üstünde artıran yeni gümrük vergileri nedeniyle bebek ihtiyaçlarının fiyatları hızla yükseliyor. Üreticiler ve perakendeciler, aniden frene basarak aylar süren sevkiyatları durduruyor. Ekonomistler, bunun daha bu ay içerisinde bebek arabası, beşik ve diğer temel ürünlerde ciddi arz sıkıntılarına yol açabileceğini belirtiyor.