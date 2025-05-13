Çin, Uydu Grubu Fırlattı Başarıyla

UZAYDA YENİ UYDULAR

Çin, kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya yeni bir uzaktan algılama uydu grubu gönderdi. Fırlatma anına dair görüntüler, pazar günü Beijing saatiyle 21.27’de gerçekleştirilen Uzun Yürüyüş-3B roketinin modifiye edilmiş versiyonu ile sağlandı. Bu operasyon, Yaogan-40 02 uydu grubunun planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirilmesi ile sonuçlandı.

TEKNOLOJİK AMACINDA KULLANIM

Yeni fırlatılan uydular, elektromanyetik ortam tespiti ve ilgili teknik testlerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak. Böylece, Çin’in uzay teknolojileri alanındaki ilerlemeleri ve bilimsel araştırmaları için önemli bir adım daha atılmış oldu. Uzaktan algılama özelliği ile, bu yeni uydular, geniş bir yelpazede veri toplama ve analiz yapma kapasiteleri ile dikkat çekiyor.

Xinhua muhabiri Rick O’Shea’nın haberine göre, bu gelişme uzay keşiflerinde ve teknolojik ilerlemelerde önemli bir rol oynayacak.