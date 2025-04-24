Çin Uzay İstasyonuna Yeni Taykonotlar Ulaştı

YENİ TAYKONOT EKİBİ HEDEFE ULAŞTI

Çin’in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna yollanan yeni taykonot ekibi, hedefe ulaştı. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamada, taykonotlar Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie’yi taşıyan Şıncou-20 uzay mekiğinin, uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlendiği belirtildi. Yaklaşık 6,5 saat süren yolculuğun ardından taykonotlar, mekikten modüle geçerek uzay istasyonuna girmeye hazırlanıyor.

UZAY MEKİĞİ GÖREVDE

Taykonotları taşıyan Şıncou-20 uzay mekiği, bugün Long March 2F roketiyle Gobi Çölü’nde bulunan Ciuçüen Uydu Merkezi’nden fırlatıldı. Hareketin komutanlığını üstlenen 46 yaşındaki Çın Dong, daha önce katıldığı “Şıncou-11” seferinde Tiengong-2 uzay laboratuvarında 33 gün boyunca kalmış, 2022’de düzenlenen “Şıncou-14” seferinde Tiengong uzay istasyonunda 6 ay görev yapmıştı. Çın Congrui ve Vang Cie ise bu görevle ilk kez insanlı uzay görevine katılıyor. Çın, daha önce Çin Hava Kuvvetleri’nde pilot olarak çalıştı, Vang ise Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi’nde mühendislik yapıyordu.

GÖREV DEVRİ PLANLANIYOR

Yeni taykonot ekibi, 30 Ekim 2024’te istasyona gönderilmiş olan ve 6 aydır görev yapan taykonotlar Cay Şücı, Song Lingdong ve Vang Haozı’dan görevi devralacak.

ÇİN’İN UZAY İSTASYONU “TIENGONG”

Çin, ABD’nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi üzerine, Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurmaya karar verdi. “Tiengong” isimli istasyon, bir çekirdek modül ve 2 laboratuvar modülünden oluşuyor. Uzay teleskobu eklenmesi de planlanan bu istasyon, Rusya’nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu’ndan esinlenerek inşa edildi. İstasyonun ana parçası olan “Tienhı” (Göksel Uyum) çekirdek modülü 29 Nisan 2021’de, ilk laboratuvar modülü “Vıntien” (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022’de, ikinci laboratuvar modülü “Mıngtien” (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022’de fırlatıldı. Çekirdek modüle eklenen laboratuvar modülleriyle birlikte istasyonun “T” biçimli ana iskeleti tamamlanarak “uygulama ve geliştirme” aşamasına geçildi.

UZAY TELESKOPU PLANLARI

Ayrıca “Şüntien” (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da istasyona ayrı bir modül olarak eklenmesi düşünülüyor. Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü olarak görev yaptığı istasyona “Şıncou” (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel taşınıyor, “Tiencou” (Gök Gemisi) mekikleriyle ise ikmal malzemeleri sağlanıyor.