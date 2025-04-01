Çin Uzaya İnternet Uydusu Fırlattı

UYDU FIRLATILDI

Çin ajansı Xinhua’nın bildirdiğine göre, uydu, “Long March-2D” taşıyıcı roketi ile ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi’nden başarıyla fırlatıldı. Uydu, planlanan yörünge konumuna yerleşerek birçok önemli teknolojinin test edilmesi ve doğrulanması amacıyla kullanılacak. Bu teknolojiler arasında geniş bant internet bağlantılarının mobil kullanımda uyduya aktarımı ve yer ile uzay ağlarının entegrasyonu bulunuyor.

UZAY TEKNOLOJİLERİ GELİŞİYOR

Fırlatış, “Long March” roketleri ile gerçekleştirilen 567. başarılı taşıma görevi olarak kaydedildi. Bu durum Çin’in uzay teknolojilerindeki ilerlemesini ve uydu interneti alanındaki çalışmalarını hızlandıracak bir adım olduğunu gösteriyor.