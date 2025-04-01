Çin Uzaya İnternet Uydusu Fırlattı

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UYDU FIRLATILIŞI VE TEKNOLOJİ TESTLERİ

Çin ajansı Xinhua’nın verdiği bilgilere göre, uydu, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi’nden “Long March-2D” taşıyıcı roketi ile uzaya gönderildi. Uydu, planlanan yörünge konumuna yerleşmenin ardından, geniş bant internet bağlantılarının mobilden uyduya aktarımını ve yer ile uzay ağlarının entegrasyonunu sağlamak amacıyla uydu interneti teknolojilerinin test edilmesi ve onaylanması için kullanılacak.

Bu fırlatış, “Long March” roketleri kullanılarak gerçekleştirilen toplamda 567. başarılı taşıma görevi olarak kaydedildi. Bu durum, Çin’in uzay teknolojileri alanında ilerlemesini ve gelişimini devam ettirdiğini göstermektedir.

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