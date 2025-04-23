Çin, Vatikan’la İlişkileri Geliştiriyor

PAPA FRANİS’İN VEFATI ÜZERİNE TAZİYELER İLETİLDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Papa Francis’in vefatı sebebiyle taziyelerini paylaştı. Guo, salı günü düzenlediği basın toplantısında, Çin ile Vatikan arasında son yıllarda yapıcı diyalog ve faydalı etkileşimler gerçekleştiğini ifade etti.

İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİNE VURGU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Çin, ikili ilişkileri sürekli olarak geliştirmek üzere Vatikan’la çalışmaya hazırdır” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra Vatikan’ın sözde “Taiwan ile ilişkileri” konusunda da açıklamalarda bulunarak, Taiwan’ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Guo, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin tüm Çin’i temsil eden tek yasal hükümet olduğunu belirtti.

TEK ÇİN İLKESİNE DESTEK ÇAĞRISI

Sözcü, “Giderek daha fazla ülke, tek Çin ilkesini tanıyor ve bu ilkeye riayet ediyor. İlgili ülkelerin tarihin akış yönünü görmesini ve tek Çin ilkesini destekleyerek doğru yola geri dönmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. Roma Katolik Kilisesi’nin 266. ruhani lideri olan Papa Francis’in ise pazartesi günü 88 yaşında hayata gözlerini yumduğu bildirildi.