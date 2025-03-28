Çin ve AB, Ekonomik İlişkileri Güçlendirecek

DİYALOG VE ETKİLEŞİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ekonomik ve ticari farklılıkları uygun bir şekilde ele almak, karşılıklı açıklığı artırmak ve Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı gelişimini teşvik etmek amacıyla AB ile iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. He, bu açıklamaları perşembe günü Avrupa Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile Beijing’de gerçekleştirdiği görüşme sırasında yaptı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN YARI YILI

Bu yıl, Çin ve AB arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü kutladıklarına dikkat çeken He, iki tarafın liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek için çalışmaya istekli olduklarını belirtti. He, aynı zamanda tek taraflılık ve korumacılığa karşı çıkacaklarını ifade etti ve çok taraflı ticaret sisteminin korunması konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Sefcovic ise Çin’in AB için önemli bir ortak olduğunu vurguladı. İkili diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü, Çin-AB ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmek için bir fırsat olarak görmek istediklerini söyledi. Ayrıca, farklılıkların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını da belirtti.