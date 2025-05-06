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Çin Ve Ab, Etkileşimleri Kaldıracak

ÇİN’DEN AVRUPA’YA KISITLAMALARI KALDIRMA KARARI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ile Avrupa Parlamentosu’nun karşılıklı etkileşimlere yönelik tüm kısıtlamaları eş zamanlı ve kapsamlı olarak kaldırma kararı aldığını açıkladı. Lin, düzenlediği basın toplantısında, Çin ile Avrupa Birliği (AB) yasama organları arasındaki etkileşimin son yıllarda çeşitli zorluklar yaşadığını dile getirdi.

DİYALOG VE İŞBİRLİĞİNE ÖNEM

Sözcü, mevcut koşullarda diyalog ve işbirliği geliştirilmesinin büyük önem taşıdığına iki tarafın da inandığını belirtti. “Çin ile AB’nin yasama organları arasındaki etkileşimin tam olarak yeniden başlamasıyla iki taraf arasındaki iletişim ve anlayışın derinleşmesini ve Çin-Avrupa ilişkilerinin sürdürülebilir, sağlıklı ve istikrarlı gelişimine yeni bir ivme kazandırmasını bekliyoruz,” şeklinde bir ifade kullandı.

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