Çin Ve AB İşbirliğini Güçlendirecek

ÇİNDEN AVRUPA BİRLİĞİNE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Çin Başbakanı Li Qiang, Beijing’de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile önemli bir toplantı yaptı. Li, “karşılıklı dışa açılım ve işbirliği” çağrısında bulunan bu görüşmede, Çin ile Avrupa Birliği arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü hatırlattı. Li, siyasi güveni pekiştirmek, işbirliğini genişletmek ve ortak kalkınma ile refahı teşvik etmek amacıyla AB ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını uzun bir şekilde anlattı.

ÇİN VE AB ARASINDA ORTAK POTANSİYEL

Li, Çin ve AB’nin ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı olduğunu vurguladı. Çin’in büyük pazar avantajı ve gelişen pazar potansiyeli ile birlikte, iki taraf arasında birçok alanda işbirliği potansiyelinin mevcut olduğunu ifade etti. Li, dünyanın iki büyük gücü olan Çin ve AB’nin çok taraflı koordinasyonu güçlendirmesi, dışa açılımı desteklemesi ve küresel ekonominin iyileşmesine katkı sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

MERKEZ BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Li, uluslararası para sisteminin reformu konusunda Avrupa Merkez Bankası ile işbirliğini artırma niyetini de dile getirdi. Bu kapsamda, dışa açılımı genişleterek diğer ülkelerle kalkınma fırsatlarını paylaşacaklarını belirtti. Lagarde ise, gümrük vergisi ve ticaret savaşlarının her iki taraf için de kaybettiren bir durum oluşturduğuna dikkat çekti. Doğru yaklaşımın, çok taraflılığı savunmak ve işbirliğini güçlendirmek olduğunu ifade etti. Ayrıca Lagarde, Çin ile merkez bankası başkanları düzeyinde bir toplantı mekanizması kurmaktan memnun olduklarını ve bu mekanizmanın ilk toplantısını gerçekleştirmeye hazır olduklarını açıkladı. Çinli finans kurumlarıyla iletişim ve koordinasyonu güçlendirme, işbirliği alanlarını genişletme ve zorlukları birlikte aşma kararlılıklarını da dile getirdi.