Çin Ve ABD Arasındaki Gerilim Artıyor

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI VANG Yİ İLE ABD BÜYÜKELÇİSİ DAVİD PERDUE’NUN GÖRÜŞMESİ

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ile tarife müzakerelerinde artan anlaşmazlıklar ortamında, yeni Pekin Büyükelçisi David Perdue ile bir araya geldi. Görüşmeye dair Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Cenevre’de gerçekleştirilen ekonomi ve ticaret müzakerelerinin ardından sağlanan uzlaşmayı samimi ve kesin bir şekilde uyguladıklarını ifade etti. Vang, ABD’nin son dönemde Çin’in haklarına zarar veren bazı olumsuz önlemler aldığını vurgulayarak, “ABD bizle yarı yolda buluşmalı, iki ülke liderinin ocaktaki telefon görüşmesinde vardığı mutabakata uyarak ikili ilişkilerini yeniden doğru rayına oturtacak koşulları yaratmalı.” şeklinde konuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DİYALOGUN ÖNEMİ

Çin’in açıklamasına göre, David Perdue, iki ülke liderleri arasında olumlu ve yapıcı bir diyaloğun sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı. Büyükelçi, Çin ile karşılıklı saygı ve anlayış içinde yakın iletişim kurmaya hazır olduğunu belirtti. X platformunda görüşmesi hakkında paylaşımda bulunan Perdue, Başkan Donald Trump’ın ticaret, fentanil ve yasa dışı göç konularını gündeme getirdiğini ifade etti. ABD’li diplomat, iki ülke ilişkilerinde iletişimin hayati önemde olduğunu aktardı.

TİCARETTEKİ GERİLİM VE TARİFE RESTLEŞMESİ

ABD ve Çin arasındaki tarife restleşmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da Çin de dahil olmak üzere ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri uygulama açıklamasıyla başladı. Çin’in karşılık vermesinin ardından, iki ülke arasında başlayan bu kavga sonrasında ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e kadar çıkarttı, Çin de ABD’ye yüzde 125 gümrük vergisi uyguladı. Tırmanan ticari gerilim sonucunda, ABD’li ve Çinli yetkililer 10-11 Mayıs’ta İsviçre, Cenevre’de tarife müzakereleri için toplandı ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı aldı. Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin de ABD mallarına uyguladığı vergi oranını yüzde 125’ten yüzde 10’a indirdi.

ABD’NİN ÇİN’E YÖNELİK YENİ GİLİZLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Çin’i Cenevre’de varılan anlaşmanın büyük kısmını ihlal etmekle suçladı ve bu konuyu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi umduğunu dile getirdi. Aynı zamanda Washington yönetimi, yapay zeka çiplerinin ihracatına kısıtlama getirdi, çip tasarımında kullanılan yazılımların Çin’e satışını durdurdu ve Çin Komünist Partisi ile bağlantılı araştırma alanlarında çalışan Çinli öğrencilerin vizelerinin iptal edileceğini açıkladı.