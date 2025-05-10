Çin Ve ABD Heyetleri Cenevre’de Toplandı

ABD VE ÇİN HEYETLERİ TİCARET GÖRÜŞMELERİNDE BİR ARAYA GELDİ

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in liderlik ettiği heyetler, Cenevre’de iki ülke arasındaki ticaret savaşını yatıştırmaya yönelik müzakereler yürütüyor. İki ülkenin heyetleri arasındaki görüşmeler, karşılıklı gümrük vergilerinin yüzde 100’ü aşacak şekilde artırılmasıyla tırmanan ticari gerilimlerin ardından gerçekleşti. İlk görüşme, sabah saatlerinde iki saatlik bir süre zarfında yapıldı. Batı medyasına göre, görüşmelere verilen kısa bir aranın ardından öğleden sonra heyetler tekrar bir araya geldi.

İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME OLARAK TARİHE GEÇİYOR

Bu müzakereler, ABD Başkanı Trump’ın 2025 yılı başlarında göreve gelmesinin ardından başlayan ticaret savaşının tırmanmasının ardından iki ülke arasında gerçekleştirilen ilk yüz yüze görüşme olarak kaydediliyor. Görüşmelerin yapıldığı yer kamuoyuna açıklanmadı. Ancak görgü tanıkları, her iki heyetin de BM İsviçre Büyükelçisi’nin Cologny’deki rezidansına geldiğini belirtti. Washington, Çin ile mevcut ticaret açığını azaltmayı ve Pekin’i ABD’nin “merkantilist” olarak tanımladığı ekonomik modelden uzaklaştırmayı hedefliyor.

Pekin VE WASHINGTON’IN TALEPLERİ

Bu geçiş süreci, Çin açısından hassas iç reformlar gerektiriyor ve küresel tüketimi artırmaya yönelik çağrılar içeriyor. Pekin, bu talepleri bir dış müdahale olarak değerlendirirken; Washington’ın tarifeleri düşürmesini, neyin daha fazla satın alınmasını istediğini net bir şekilde açıklamasını ve küresel ticarette eşit muamele talep ediyor. Batı medyasına konuşan ekonomi uzmanları, büyük bir ilerleme beklemediklerini ifade etti. Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, müzakereleri “gerilimi azaltmaya yönelik olumlu ve yapıcı bir adım” olarak nitelendirdi ve iki büyük ekonomi arasında sürekli bir diyalog çağrısında bulundu.

TRUMP’IN TARİFE AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Çin ürünlerine uygulanacak yüzde 145’lik gümrük tarifeleri yerine yüzde 80 oranında bir verginin “uygun göründüğünü” aktardı. Trump, görüşmelerin başlangıç talebinin Çin’den geldiğini öne sürdü. Ancak Pekin, görüşme talebinin ABD tarafından iletildiğini savunarak, ABD tarifelerine karşı tutumlarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Çin, Trump’ın Çin’den ithalata uyguladığı yüzde 145’lik gümrük vergilerine yüzde 125 oranında misilleme tarifeleri uygulayarak karşılık vermiş ve “emperyalistlere ve zorbalara boyun eğmeyeceklerini” ifade etmişti.