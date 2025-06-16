Çin Ve Afrika Arasındaki Anlaşmalar Rekor Kırdı

ÇİN VE AFRİKA ARASINDA REKOR ANLAŞMALAR İMZALANDI

CHANGSHA, 16 Haziran — 4. Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı’nda, ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Çin ve Afrika arasında imzalanan anlaşmalarda hem sayı hem de değer açısından önemli artışlar gözlemleniyor. Organizasyon komitesinin verdiği bilgiye göre, pazar günü sona eren fuarda toplam değeri 11,39 milyar ABD doları olan 176 proje imzalandı. 2023 yılında gerçekleştirilen önceki fuara kıyasla, imzalanan projelerin toplam değerinde yüzde 10,6, proje sayısındaysa yüzde 45,8 artış gerçekleşti.

FUAR ZİYARETÇİLERİ REKOR KIRDI

Changsha’da düzenlenen fuara pazar günü öğle saatleri itibarıyla 200.000’den fazla kişinin katıldığı kaydedildi. Bu ziyaretçi sayısı, önceden düzenlenen fuarda kaydedilen rakamı iki katına çıkarttı. Fuarın yapıldığı ana mekanda, imzalanan kesin anlaşmaların ve ön anlaşmaların toplam değerinin 2,5 milyar yuana (yaklaşık 348 milyon ABD doları) ulaştığı tahmin ediliyor.

YENİ SERGİLER VE TİCARET ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Bu yılki fuarda, Çin-Afrika işbirliğinin ürünleri olan tanınmış markalar, Afrika’da üretilen kaliteli ürünler ve Çin-Afrika moda sektörlerine yönelik özel sergiler de düzenlendi. Yaklaşık 2.100 firmanın katıldığı bu sergilere 43 Afrika ülkesinden 764 şirket dahil oldu ve Çinli ile uluslararası alıcıların sayısı 12.000 olarak belirlendi. Dört gün süren fuar boyunca 200’den fazla Afrika tarım ürünü çevrimiçi platformlarda ve süpermarketlerde satışa sunuldu. Ayrıca, 14 Afrika ülkesi özel ekonomik ve ticari tanıtım etkinlikleri gerçekleştirdi.

ÇİN’İN AFRİKA İLE TİCARETİ HIZLA ARTMAKTADIR

Hunan eyalet yönetimi ve Çin Ticaret Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği etkinliklere 4700’ün üzerinde Çinli ve Afrikalı şirket ile 30.000 ziyaretçi katılım sağladı. Diğer yandan, komşu Xiangtan kentinde düzenlenen ağır makinelere yönelik fuarda da 200 milyon yuan değerinde bir dizi ön anlaşma imzalandı. 2024 yılı itibarıyla, 16 yıl boyunca Afrika’nın en büyük ticaret ortağı olan Çin’in bölgeyle olan ticareti 2025 yılı itibarıyla da hızlı bir şekilde artıyor.