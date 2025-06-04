Çin Ve Belarus Liderleri Beijing’de Buluştu

ÇİN VE BELARUS’UN GÖRÜŞMESİ

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 4 Haziran 2025 tarihinde, Belarus Cumhurbaşkanı Alexandr Lukaşenko ile Beijing’de buluştu. İki lider, ülkeleri arasındaki ilişkileri derinleştirme konusunu ele aldı. Bu görüşme, karşılıklı işbirliğini artırma ve stratejik ortaklığı pekiştirme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

GÖRÜŞMEDE ÖNEMLİ TEMALAR

Görüşmede, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve yatırımların teşvik edilmesi gibi konular öne çıktı. Xi Jinping, “İki ülke arasındaki bağlar daha da güçlenecek” ifadesini kullanarak işbirliğinin artacağına vurgu yaptı. Lukaşenko ise, “Bu görüşme, yeni projeler için zemin oluşturuyor” şeklinde konuştu.

GELECEK İŞBİRLİKLERİ

Liderlerin buluşması, Çin ile Belarus arasındaki ilişkilerde yeni fırsatları ve ortak projeleri gündeme getirdi. İki ülke, enerji, altyapı ve teknoloji alanlarında işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmayı planlıyor. Bu önemli görüşmenin, iki ülkenin uluslararası platformlarda daha güçlü bir şekilde yer almasına katkı sağlaması bekleniyor.