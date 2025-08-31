Çin Ve Belarus Stratejik Ortaklığı Gelişiyor

ÇİN VE BELARUS İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Tiencin’de bir araya geldi. Bu toplantı, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında gerçekleşti. Şi, Belarus ile her zaman çağın sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduklarını belirterek, “gerçek anlamda çok taraflılığı hayata geçirmek, barış, kalkınma, iş birliği ve karşılıklı yarara dayalı anlayışı ilerletmek” isteklerini ifade etti.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Şi Cinping, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın üst düzeyde geliştiğine dikkat çekti. Tarafların birbirlerinin “temel çıkarları ile hassasiyetlerini gözeterek karşılıklı desteği” sürdürmesi gerektiğini aktaran Şi, iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

BELARUS’TAN DESTEK VE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Çin’in küresel ve bölgesel meselelerde adil tutum sergileyerek çok taraflılığa bağlı kaldığını belirtti. Lukaşenko, Türkiye’nin her koşulda Çin’in ortağı ve güvenilir dostu olduğunu vurgulayarak, “Çin’le ülke yönetimindeki tecrübelerin paylaşımını güçlendirmeye, her alanı kapsayan pragmatik iş birliğini derinleştirmeye ve ikili ilişkileri daha üst seviyeye taşımaya hazır olduklarını” ifade etti.

İKİLİ İŞ BİRLİĞİ BELGELERİ İMZALANDI

Görüşme sırasında finans, medya, ulaşım, taşımacılık, gümrük kontrolü ve bilim ile teknoloji gibi birçok alanda ikili iş birliği belgeleri imzalandı. Böylece, iki taraf arasındaki iş birliğinin kapsamı genişletilmiş oldu.