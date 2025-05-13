Çin Ve Brezilya, Müzakereleri Destekliyor

ÇİN VE BREZİLYA, BARIŞ MÜZAKERELERİ İÇİN DESTEK VERİYOR

Çin ve Brezilya, Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin destekleyicisi olduklarını duyurdu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Pekin’de yaptıkları görüşme sonrasında, Ukrayna krizi hakkında ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, iki ülke, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da barış müzakerelerine başlama teklifini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna’nın en kısa zamanda doğrudan diyaloğa geçmesini umduklarını belirterek, bunun çatışmayı sona erdirmenin tek yolu olduğuna dikkat çekti.

ÇÖZÜM BULMAK İÇİN DİYALOG VURGUSU

Açıklamada, Ukrayna krizinin temel sorunlarına çözüm üretmenin, adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına ulaşmanın kesin yolu olduğuna değinildi. “Çin ve Brezilya, her iki taraftan gelen diyaloğu başlatmaya yönelik sinyalleri olumlu değerlendiriyor ve tarafların verimli müzakerelere başlamalarını, siyasi çözüme yönelik daha fazla mutabakat inşa etmelerini ve tüm tarafların makul kaygılarına yanıt vermelerini umuyor.” ifadesi yer aldı. Ayrıca, Çin ve Brezilya’nın Mayıs 2024’te Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması için sundukları öneriler arasında taraflara diyaloğun devamını sağlayacak koşulları oluşturma çağrısı yapıldığı vurgulandı. Eylül 2024’te Birleşmiş Milletler’de “Barışın Dostları” grubunun öncülüğünde Küresel Güney ülkelerini bir araya getireceği belirtildi.

PUTİN’İN MÜZAKERE TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta yaptığı bir basın açıklamasında, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlamayı teklif ettiğini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan görüşmeler için platform sağlamasını talep edeceğini bildirdi. Daha önce, Rusya ve Ukrayna, 2022 yılındaki savaşı durdurmak amacıyla İstanbul’da doğrudan müzakereler gerçekleştirmişti. Türkiye’nin yoğun diplomatik çabalarıyla 29 Mart 2022’de Rus ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya gelmişti. Rus yetkililerin daha sonraki açıklamalarına göre, İstanbul’da Ukrayna’nın uluslararası yasal garantiler altında kalıcı olarak tarafsız ve nükleer bir devlet olarak ilan edilmesine karar verilmiş ve bu sayede barışa yönelik anlamlı bir ilerleme kaydedilmişti.