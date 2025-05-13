Çin Ve Brezilya Ukrayna Krizini Görüştü

ÇİN VE BREZİLYA UKRAYNA KRİZİNDE İLETİŞİMİ ARTIRMA KARARINDAYDI

Çin ve Brezilya, Ukrayna krizi hakkında iletişimi arttırma ve Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan bir diyalog başlatılması konusunda iki ülkenin desteklenmesi gerektiğini kabul etti. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva, Beijing’de gerçekleştirdikleri toplantıda Ukrayna krizine dair fikirlerini paylaştı.

BARIRAŞ VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

İki devlet başkanı, barış yanlısı ve ilerici güçler olarak Çin ile Brezilya’nın iletişimi ve işbirliğini artırması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Ayrıca, Barışın Dostları Grubu’nun etkinliğini artırarak, doğrudan diyalog süreçlerine yönelik Rusya ve Ukrayna’ya destek olunması ve kriz çözümünde yapıcı rollerini sürdürmek üzere Küresel Güney ülkeleriyle işbirliği yapılması gerektiğini vurguladılar.