Çin Ve Endonezya İlişkileri Güçlenecek

ÇİN VE ENDONEZYA ÇALIŞMALARINI GÜÇLENDİRİYOR

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing’de Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya geldi. Wang, bu toplantıda iki ülkenin ortak geleceğini oluşturmak amacıyla, “bölgesel ve küresel etki gücü olan bir Çin-Endonezya topluluğu inşası” konusunu ele aldı. Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki işbirliğini siyasi, ekonomik, halklar arası etkileşim ve denizcilik alanlarını kapsayan “dört ayaklı” modelden, güvenliği de ekleyerek “beş ayaklı” bir işbirliği modeline güncelleme konusunda uzlaştıkları ifade edildi.

YÜKSEK KALİTEDE İŞBİRLİĞİNE VURGU

Wang, iki ülkenin yüksek kaliteli işbirliğine odaklanması, serbest ticareti desteklemesi, yükselen sektörleri geliştirmesi ve geçim kaynağı odaklı ortaklıklar kurması gerektiğini belirtti. Bu yılın, Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 80. ve Bandung Konferansı’nın 70. yıl dönümünü hatırlatan Wang, Çin ve Endonezya’nın, ABD’nin yarattığı küresel ticaret savaşına karşı birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, iki ülkenin Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi ile Bandung Ruhu’nu teşvik etmesi ve çok taraflı ticaret sistemini korumasının önemine dikkat çekti.

İKİ TARAFIN İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR

Sugiono, Çin’in Endonezya’nın en büyük ticaret ortağı olduğunu vurguladı. “Çin’i her zaman en önemli ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz” diyen Sugiono, ikili ilişkilerin uzun yıllardır güçlü bir ivme kazandığını ifade etti. Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümünü anımsatan Sugiono, “Çin ile tüm alanlarda karşılıklı ilişkileri derinleştirmeye kararlıyız.” şeklinde konuştu.

ETKİLEŞİMİ ARTIRMA HEDEFİ

Sugiono, Çin ile her düzeyde etkileşimi artırmanın yanı sıra ticaret, yatırım, tarım, balıkçılık, sağlık, temiz enerji ve bilimsel inovasyon gibi alanlarda işbirliklerini genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, “Kapsamlı stratejik ortaklıklarımızı sürekli güçlendirmeyi ve bölgesel kalkınma ile refahı teşvik etmeyi iple çekiyoruz.” dedi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümüne ve Bandung Konferansı’nın 70. yıl dönümüne özel bir resepsiyon düzenlendiği de belirtildi. Bu resepsiyona, Wang Yi, Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Sugiono ve Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin katıldı.