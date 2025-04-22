Çin Ve Endonezya Ortak Güvenlik Diyaloğu Kurdu

ÇİN VE ENDONEZYA DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLIKLARI DİYALOGU

Çin’in başkenti Beijing’de, 1. Ortak Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları Diyaloğu Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Savunma Bakanı Dong Jun’un yanı sıra Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin eş başkanlık yaptı. Wang, toplantıda iki ülke liderinin geçtiğimiz yıl iki kez bir araya gelerek, yeni dönemde Çin-Endonezya ilişkilerinin gelişimi için detaylı bir plan hazırladığını vurguladı.

STRATEJİK GÜVENİN YÜKSELİŞİ

Wang, iki ülke liderinin karşılıklı isteği doğrultusunda, Çin ve Endonezya’nın bu diyalogu başlattığını belirtti. Bir yabancı ülke ile Çin arasında gerçekleştirilen ilk ortak dışişleri ve savunma bakanlıkları diyaloğunun, iki ülke arasındaki üst düzey stratejik güveni gösterdiğini ifade etti. Aralarındaki işbirliğinin bölgesel ve küresel etkiye sahip olacağını da sözlerine ekledi. Bakan, iki ülke liderinin varmış olduğu önemli uzlaşının, ikili ilişkilerin bir üst seviyeye çıkarılması için bir stratejik kılavuz oluşturduğunu dile getirdi.

İŞBİRLİĞİNİN DERİNLEŞTİRİLMESİ

Çin Savunma Bakanı Dong, iki ülke liderlerinin vardığı uzlaşıyı hayata geçirme isteğini vurgulayarak, daha derin bir karşılıklı stratejik güven ile kurumsal çerçeveleri güçlendirme hedefinde Endonezya ile birlikte çalışma arzusunu ifade etti. Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ise karşılıklı siyasi güveni güçlendirmek, her seviyede etkileşimi artırmak ve çok taraflı çerçevelerde iletişim ve işbirliğini geliştirmek istediklerini belirtti. Savunma Bakanı Sjafrie, bölgesel barış ve istikrarı korumak için savunma ve deniz güvenliği gibi alanlarda işbirliğini artırma arzusunu ifade etti.

GÜÇLÜ İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ MEKANİZMASI

Toplantıda, tarafların ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meselelerde kapsamlı görüş alışverişi gerçekleştirdiği belirtildi. Wang ve Sugiono, Çin ve Endonezya hükümetleri arasında kapsamlı stratejik diyalog mekanizmasının kurulmasına dair bir mutabakat zaptı imzaladı. Ayrıca, deniz güvenliği konusundaki işbirliği belgeleri de toplantıda taraflarca imzalandı.