Çin Ve Filipinler Ortak Askeri Tatbikat Yaptı

ÇİN VE FİLİPİNLER ORTAK TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Çin ile Filipinler arasındaki gerilimin arttığı bir sırada, taraflar Sulu Denizi’nde ortak bir askeri tatbikat düzenledi. ABD 7. Filosunun yaptığı açıklamaya göre, tatbikata Çin ve Filipinler’in donanma ile sahil güvenlik birimleri katılırken, ABD’nin hava unsurları da bu etkinliğe destek verdi. Tatbikatın amacı arasında “deniz alanı farkındalığı, taktiksel koordinasyon, manevra yetenekleri ve arama-el koyma operasyonları” gibi çeşitli askeri eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yer alıyor.

GÜNEY ÇİN DENİZİ’NDE EGEMENLİK YARIŞI

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kıyıdaş ülkeler arasında süregelen egemenlik tartışmalarına ev sahipliği yapıyor. Çin, 1947 yılında yayımladığı haritada bu bölgenin yaklaşık yüzde 80’ini kapsayan geniş bir egemenlik iddiasında bulunuyor. Öte yandan, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkeler de bu zengin yer altı kaynaklarına sahip alanda hak talep ediyor. Çin’in tartışmalı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filosuyla bölgedeki etkinliğini artırması, diğer bölge ülkeleri ve ABD tarafından olumsuz karşılanıyor. 2016 yılında, Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler’in başvurusu üzerine verdiği kararla, Çin’in Güney Çin Denizi üzerindeki tek taraflı egemenlik taleplerini hukuken geçersiz saymıştı.