Çin Ve Hindistan, İlişkileri Güçlendiriyor

ÇİN VE HİNDİSTAN ARASINDA STRATEJİK TEMASLAR

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tiencin’de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi çerçevesinde yapıldı. Geçen yılki görüşmelerine atıfta bulunarak, “birbirinin iyi komşusu, samimi dostu ve karşılıklı destek veren ortağı olmanın her iki ülke için doğru bir seçenek olduğunu” söyledi.

İKİLİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Şi, ikili diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıl dönümü vesilesiyle iki ülke arasındaki olayların ve güvenin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Tarafların uyum içinde bir arada yaşama ilkesi çerçevesinde hareket etmeleri gerektiğini ifade etti. Hindistan Başbakanı Modi ise, Çin ile gerçekleştirdiği Kazan’daki görüşmenin Hindistan-Çin ilişkilerinin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE SINIR SORUNU

Modi, ikili ilişkilerin yeniden normal seyrine döndüğünü ve sınır bölgelerinde barış ile istikrarın korunduğunu aktardı. Ayrıca, doğrudan uçuşların yakında yeniden başlayacağını bildirdi. Küresel ekonomik belirsizlikler göz önüne alındığında, Hindistan ile Çin’in iş birliğini güçlendirmenin hayati önem taşıdığını belirten Modi, Çin ile sınır sorununa dair “adil, makul ve iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm” bulmaya hazır olduklarının altını çizdi.