Çin Ve Hindistan, İlişkileri Güçlendirmeye Karar Verdi

ÇİN VE HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNDE MUTABAKAT

Çin ve Hindistan, ikili ilişkilerde elde edilen ivmeyi sürdürme konusunda anlaşma sağladı. Bu uzlaşı, Yeni Delhi’de gerçekleştirilen görüşmeler sırasında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar arasında oldu. Wang, günümüz dünyasında uluslararası konjonktürün hızla değiştiğine ve tek taraflı zorbalıkların arttığına dikkat çekerek, serbest ticaretin ve uluslararası düzenin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler’in 80. yıldönümü vesilesiyle insanlığın kritik bir dönüm noktasında bulunduğunu belirtti.

KÜRESEL SORUMLULUK VE İŞBİRLİĞİ

Wang, Çin ve Hindistan’ın toplamda 2,8 milyarı aşan nüfuslarıyla en büyük iki gelişmekte olan ülke olduklarını hatırlatarak, “İki taraf da küresel sorumluluk bilinci sergilemeli, büyük güçler olarak hareket etmeli ve gelişmekte olan ülkelere örnek olmalı” dedi. Her iki tarafın liderlerinin sağladığı mutabakatları hayata geçirdiklerini vurgulayan Wang, ticari ve diplomatik etkileşimlerin yeniden başladığını ve sınır bölgelerinde barışın korunduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Hintli hacıların Çin’in Xizang bölgesindeki kutsal yerleri ziyaret etmeye başladıkları bilgisini paylaştı.

STRATEJİK GÖRÜŞ VE İşBİRLİĞİ

Wang, bu yılın, Çin ve Hindistan arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıl dönümü olduğunu belirterek, geçmişten ders çıkarılması gerektiğini vurguladı. Bakan, “İki tarafın birbiriyle rakip ya da tehditten çok, ortak ve fırsat olarak görmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, komşu ülkeler olarak karşılıklı saygı ve güven içerisinde bir arada yaşama, ortak kalkınmanın sürdürülmesi ve kazan-kazan iş birliğinin sağlanması gerektiği üzerinde durdu.

ÇOK TARAFLILIĞIN ÖNEMİ

Jaishankar, ikili ilişkilerin sıfır seviyesinden sürekli olarak ilerlediğini ve işbirliğinin tüm alanlarda norm haline geldiğini belirtti. Hintli hacıların Xizang bölgesine yapılacak ziyaretler için Çin’e teşekkür eden Jaishankar, stratejik algının iyileştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. En büyük iki gelişmekte olan ülke olarak Hindistan ve Çin’in çok taraflılığı benimsediğini ve adil, dengeli bir çok kutuplu dünyayı teşvik etmeye kararlı olduklarını sözlerine ekledi. Ayrıca, iki ülkenin dünya ekonomisinin istikrarını birlikte koruması gerektiğine de işaret etti.

İKİ ÜLKENİN İLİŞKİLERİ VE GELECEK PLANLARI

Jaishankar, diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümünü, “politik güveni derinleştirmenin, ekonomi ve ticaret alanlarında karşılıklı fayda sağlayacak işbirliğini güçlendirmenin” bir fırsatı olarak değerlendirmek istediklerini belirtti. Ayrıca, Çin’in Shanghai İşbirliği Örgütü’nün Tianjin zirvesine destek verdiğini dile getiren Jaishankar, BRICS gibi çok taraflı formatlarda Çin ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladı. İki bakan, uluslararası ve bölgesel konular üzerinde de fikir alışverişinde bulundu.